A fine stagione il Napoli è pronto a rivoluzionare il proprio organico. Nel mirino per la fascia c’è Gabriel Gudmundsson del Groningen.

Il ciclo Gattuso è destinato a finire, a fine stagione, qualora il Napoli non riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League. Finire, ancora una volta, in Europa League sarebbe, per il club partenopeo, un grosso guaio. Perché? Il motivo principale è prettamente economico. Le priorità dei partenopei, senza soldi da poter investire sul calciomercato estivo, andrebbero riviste. Con diversi calciatori a scadenza, uno su tutti Elseid Hysaj, Aurelio De Laurentiis ha bisogno di liquidità per poter regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa.

Calciomercato Napoli, Gudmundsson del Groningen per la fascia

Il Napoli ha messo nel mirino Gabriel Gudmundsson del Groningen per il futuro. Il terzino sinistro classe 1999 sembra essere il nome in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Lo svedese, però, come riporta ‘Voetbal International’ è nel mirino anche di Manchester City, Red Bull Lipsia e Borussia Dortmund. I cinque assist in diciannove gare giocate hanno attirato i top club d’Europa.

Con un contratto in scadenza a giugno 2022, resta ancora in piedi la trattativa per un ipotetico rinnovo contrattuale con il proprio club di appartenenza. Il valore del cartellino, di circa un milione di euro, non spaventa, di certo, le società interessate alle sue prestazioni sportive.