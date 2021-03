Il Manchester United mette gli occhi su uno dei talenti della Serie A: contatti in corso per portare il difensore in Premier League

Gli occhi del Manchester United sulla Serie A. I ‘Red Devils’ sono già proiettati alla prossima stagione e hanno deciso di rinforzare il proprio reparto difensivo puntando su un calciatore che milita nel nostro campionato. Un affare non ancora concluso ma che la ‘Gazzetta dello Sport’ dà come ben avviato. Il nome è quello di Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2022 e con la trattativa per il rinnovo ormai ferma da tempo.

La decisione del difensore serbo è chiara: la sua avventura in maglia viola è conclusa ed anche la società ha ormai capito che a fine stagione dovrà esserci l’addio per evitare di perderlo a zero tra un anno. Le pretendenti non mancano, partendo dall’Italia: la Juventus lo segue da tempo, un pensiero lo ha fatto anche il Milan, così come in passato il nome del 23enne era stato accostato anche a Inter e Napoli. A spuntarla potrebbe però essere il Manchester United.

Milenkovic, contatti con il Manchester United

Come conferma anche ‘The Sun’, il Manchester United segue ormai da un anno Milenkovic e nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati. Nuovo approccio con l’agente del calciatore e la volontà di perfezionare la trattativa il prima possibile.

Per il serbo la Fiorentina spera di ricavare una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Una somma che consentirebbe alla società di Commisso di realizzare una grande plusvalenza considerato che il 23enne fu acquistato per meno di 10 milioni di euro. Affare in stato avanzato, ma con la possibilità di inserimenti di altre società. Oltre che alle italiane, Milenkovic piace ad altri club inglesi: Liverpool e Tottenham sono due società che seguono il calciatore da tempo. Anche loro potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane, ma il Manchester United prova ad anticipare tutti. Dalla lotta per non retrocedere alla Champions: questo il balzo che potrebbe fare Milenkovic in estate.