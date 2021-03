Secondo Repubblica, Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina dopo quattro anni. Il difensore è seguito da tre top club italiani

La Fiorentina dopo la vittoria contro il Benevento per 1-4 si è tirata un po’ fuori dalla lotta salvezza. I viola adesso hanno sette punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo e domenica prossima incontreranno il Milan dell’ex Pioli in in un match fondamentale per entrambe le squadre.

Su alcuni giocatori di Prandelli già stanno girando dell’indiscrezioni di mercato che vedrebbero la loro partenza dalla piazza gigliata: come Frank Ribery, Dusan Vlahovic e Germàn Pezzella. Come riporta Repubblica, sul capitano viola ci sarebbero almeno tre top club italiani.

Roma, Napoli e Milan su Pezzella

Secondo il quotidiano, i club che starebbero seguendo il difensore argentino sarebbero: Roma, Milan e Napoli. Per Pezzella, il cui contrato scade nel giugno nel 2022, potrebbe essere il momento giusto per lasciare la Fiorentina, dopo quattro anni, ma prima di tutto vuole ottenere la salvezza con la propria squadra di cui è capitano dalla tragica scomparsa di Davide Astori.

Roma e Napoli sarebbero disposte a spendere per il centrale ben 15 milioni di euro. La squadra partenopea sta cercando nuovi innesti in difesa, visto la partenza di Maksimovic che si svincolerà a parametro a zero e la non certa permanenza di Koulibaly.