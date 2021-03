La Juventus potrebbe valutare la possibile cessione di Bentancur in caso di offerta irrinunciabile. 35-40 milioni la valutazione fatta dai bianconeri per il centrocampista classe 1997

La Juventus potrebbe valutare la possibilità di dire addio a Bentancur in vista della prossima sessione di mercato estiva. Il centrocampista uruguaiano potrebbe essere sacrificato per incassare circa 35-40 milioni di euro da rinvestire sul mercato. Una stagione tra alti e bassi e una consacrazione definitiva ancora da raggiungere: ecco perchè la società bianconera starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di dire addio all’ex centrocampista del Boca Juniors.

Su Bentancur resta forte l’interesse del Barcellona, dell’Atletico Madrid e anche di diverse società di Premier League. Paratici ascolterà le possibili offerte prima di valutare il da farsi. La Juventus potrebbe sacrificare il centrocampista sudamericano per puntare su un regista di ruolo, abile nello smistare il gioco e nella costruzione della manovra. Locatelli, a tal proposito, resta il primo nome nelle lista di Paratici.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, cessione Bentancur più vicina: verso l’addio anche Ramsey e Alex Sandro

Non solo Bentancur, la Juventus potrebbe valutare anche le offerte per Ramsey e Alex Sandro. Il centrocampista gallese ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e piace in Premier League, soprattutto al Manchester United. La Juventus potrebbe inserire Ramsey come contropartita qualora dovesse spingere il piede sull’acceleratore per tentare l’assalto al ritorno di Pogba.

LEGGI ANCHE >>> “Sto bene al Milan, ma non so se rimarrò”: il commento del giocatore

Da valutare anche la posizione di Alex Sandro. Il terzino brasiliano potrebbe dire addio in caso di affondo bianconero su Gosens. L’ex Porto piace in Spagna, ma la Juventus potrebbe sacrificarlo solamente di fronte a un’offerta cash da circa 25 milioni di euro. Su Alex Sandro resta vivo anche l’interesse del Chelsea: attenzione anche al possibile scambio con i Blues con Emerson Palmieri o Marcos Alonso.