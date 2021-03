Juventus: De Ligt, Bonucci, Danilo e Chiellini, chi sarà titolare?

Ballottaggio difensivo per Pirlo in vista della parte finale di campionato. Quale sarà la coppia difensiva dei centrali di difesa dei bianconeri? Occhio anche al recupero di Demiral

Ballottaggio difensivo in casa bianconera per decidere quale sarà la coppia centrale sulla quale punterà Andrea Pirlo in vista della parte finale della stagione. De Ligt unica certezza assoluta, mentre Bonucci e Chiellini potrebbero alternarsi nelle ultime undici partite che rimangono fino al termine del campionato. Da valutare anche il ruolo di Danilo. Il terzino brasiliano potrebbe essere schierato sia come centrale difensivo, ma anche come terzino al posto di Cuadrado o Alex Sandro. Non solo, l’ex Real Madrid potrebbe essere utilizzato anche nel ruolo di centrocampista centrale come già accaduto nella sfida contro il Cagliari.

De Ligt, come detto, sarà l’unico certo del posto, anche se non è escluso un possibile ballottaggio con Bonucci qualora Pirlo decidesse di promuovere titolare Chiellini. Un ballottaggio difensivo che potrebbe comprendere anche Demiral, attualmente fermo ai box per infortunio, ma prossimo al ritorno in campo già in vista delle prossime settimane.

Juventus: ballottaggio difensivo, ma attenzione anche alle scelte offensive di Pirlo

Non solo ballottaggio difensivo tra De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo e Demiral, attenzione anche alle scelte offensivo con il prossimo e imminente recupero di Dybala. La Joya potrebbe scalare le gerarchie in maniera immediata spingendo Morata e Kulusevski alla panchina.

Pirlo valuterà il da farsi, non è escluso che il tecnico bianconero possa valutare anche la possibilità tridente con Dybala alla spalle di Ronaldo-Morata, ma a questo punto il tecnico bianconero potrebbe rinunciare a uno tra Mckennie e Bentancur. Soluzioni e nuovi scenari ancora da valutare. La Juventus è pronta a una parte finale da protagonista.