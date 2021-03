Lucas Vazquez avrebbe rifiutato il rinnovo con il Real Madrid. Interessatissime all’esterno spagnolo sia il Milan che la Juventus

Dalla Spagna arrivano notizie di mercato che fanno ingolosire le big italiane. Secondo Marca, infatti, il laterale del Real Madrid Lucas Vazquez avrebbe rifiutato per la seconda volta il rinnovo di contratto propostogli dal direttore generale dei Blancos José Angel Sanchez.

In scadenza il prossimo 30 giugno, Vazquez, tre Champions vinte con la maglia del Real, avrebbe di nuovo declinato l’offerta di prolungamento, ritenuta economicamente non allettante, comunicando contestualmente al club di avere già iniziato ad ascoltare nuove offerte.

Quello del 29enne spagnolo è un profilo che fa gola a diverse squadre in giro per il continente, comprese le italiane: in particolare, riferisce Calciomercato.it, ci sarebbe il Milan, che ha bisogno di rinforzare la fascia destra e che sarebbe interessatissimo all’ingaggio a parametro zero del calciatore.

Farebbero comodo specialmente la sua esperienza europea e la sua duttilità tattica, che gli permette di essere schierato con ottimi risultati sia come terzino che come ala offensiva.

I rossoneri, tuttavia, non sarebbero l’unica squadra che ha messo gli occhi su Vazquez. Per gli stessi motivi su esposti, il calciatore è accostato anche alla Juventus, che sulle fasce durante questa stagione ha spesso patito per la penuria di uomini, dovuta anche ai continui infortuni. Si prospetta fin da subito, dunque, un intrigante duello di mercato. Chi la spunterà?