Tutte le probabili formazioni della 28^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Parma-Genoa. Occhio anche alle super sfide delle domenica tra Fiorentina-Milan e Roma-Napoli.

La Serie A riapre i battenti in vista del 28° turno di campionato. Di seguito le ultime novità sulle probabili formazioni della 28^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Parma-Genoa (match in programma venerdì alle ore 20:45). La Juventus ospiterà il Benevento, mentre domenica sera sarà il turno della super sfide tra Fiorentina-Milan e Roma-Napoli. Come noto, la sfida tra Inter-Sassuolo è stato rinviata a data da destinarsi.

Probabili formazioni 28^ giornata Serie A

Parma-Genoa

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellè, Mihaila. All. D’Aversa

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Crotone-Bologna

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias, Ounas; Simy. All. Cosmi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Spezia-Cagliari

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. All. Italiano

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Inter-Sassuolo (match rinviato a data da destinarsi)

Verona-Atalanta

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Juventus-Benevento

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Barba, Tuia, Foulon; Ionita, Viola, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Sampdoria-Torino

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keità Balde, Quagliarella. All. Ranieri

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Udinese-Lazio

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; N. Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Fiorentina-Milan

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Q.; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.

Roma-Napoli, domenica 21 marzo ore 20.45

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Infortunati Serie A: emergenza Milan, nella Juve ancora out Dybala

Brutte notizie per il Milan: Pioli dovrà fare i conti con i nuovi infortuni di Calabria e Romagnoli. I due difensori potrebbero tornare in campo solamente dopo la sosta. Il terzino rossonero potrebbe sottoporti anche a un intervento al ginocchio. Out anche Mandzukic.

Nella Juventus recupera Bentancur, negativo all’ultimo tampone molecolare. Fuori Alex Sandro e Dybala. Le condizioni dell’attaccante argentino saranno valutate nel corso dei prossimi giorni, il suo ritorno in campo potrebbe essere fissato dopo la sosta in vista del derby della Mole.

Nello Spezia nuovamente out Nzola: nuovo leggero ko per l’attaccante francese. Nella Roma sempre fermo ai box Mkhitaryan, tempi di recupero da valutare.