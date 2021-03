Il Napoli sarebbe pronto a cambiare sponsor tecnico in vista della prossima stagione: Legea al posto di Kappa, vicino l’accordo

Novità in arrivo per quanto riguarda la maglia del Napoli nella stagione 2021/22. Oggi il portale AreaNapoli.it ha rivelato che lo sponsor tecnico Kappa sarebbe pronto a salutare gli azzurri con un anno di anticipo, con la Legea in pole per la sostituzione.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, negli ultimi mesi sarebbero state diverse le aziende a bussare alla porta del club di Aurelio De Laurentiis.

Legea sponsor del Napoli, per De Laurentiis una scelta “di cuore”

Tra le offerte pervenute, quella della multinazionale tedesca Adidas, che sarebbe stata disposta a pagare una cifra importante pur di vestire il Napoli, ma anche gli inglesi di Castore e i giapponesi di Mizuno.

Tutte le altre proposte sarebbero però state superate da quella fatta da un’azienda “di casa” (la Legea ha sede proprio nel capoluogo campano), che ha messo sul piatto una maggiore libertà al club circa i criteri per la realizzazione delle divise.

In aggiunta a ciò, è un dato di fatto che De Laurentiis ha sempre preferito partnership tecniche con aziende nazionali, come Kappa, Diadora e Macron.

Legea, tra l’altro, ha già vestito il Napoli nella stagione 2003/04 (l’ultima annata sportiva prima del fallimento e l’inizio dell’era Adl). Come si suol dire, a volte ritornano.