Caos Porto, Sergio Concecaio sfiora la rissa e rischia la maxi squalifica

Tensione palpabile in Portogallo e per la precisione a Portimao, dove si è giocata Portimonense-Porto. Sergio Conceicao ha sfiorato la rissa.

Di animi accesi nel mondo del calcio ne abbiamo visti tanti, e cosi spesso si è sfociato in situazione particolari, a tratti sgradevoli. Cosi capita che ci si possa imbattere anche in qualche faccia a faccia molto duro, a spesso non si tratta dei giocatori che si danno battaglia sul rettangolo verde.

E’ accaduto proprio nel pomeriggio un episodio molto particolare in Portogallo, che ha visto protagonista non solo quello che è una vecchia conoscenza del calcio italiano, ma anche fautore dell’eliminazione della Juventus dalla Champions League: parliamo, infatti, di Sergio Conceicao, allenatore del Porto.

Il tutto è accaduto all’Estadio Municipal de Portimao, dove la Portimonense ha ospitato il Porto per il match del sabato pomeriggio di campionato. Un match particolarmente teso, che ha visto alla fine vincere proprio il Porto. Ma il fatto increscioso è avvenuto praticamente a ridosso del 70′ minuto.

Caos Porto, Sergio Conceicao sfiora la rissa

Il protagonista è Sergio Conceicao, allenatore del Porto che è stato di fatto espulso dal direttore di gara al minuto ’67. Il motivo? L’aver quasi sfiorato la rissa con il suo collega a bordo campo, l’ex Cluj Paulo Sérgio che ad ora è proprio l’allenatore della squadra portoghese.

I due sono venuti quasi alle mani, divisi soltanto dai presenti che hanno evitato il peggio fino all’uscita definitiva dei due allenatori dal campo. Tensione palpabile in panchina, con il Porto che alla fine ha avuto la meglio e prosegue cosi la sua galoppata da seconda della classe dietro lo Sporting di Lisbona.

Da capire, adesso, quali saranno le conseguenze per la rissa sfiorata a bordocampo. Sergio Conceicao, di fatto, rischia una maxi squalifica dopo quanto immortalato dalle telecamere ridosso della sua espulsione.