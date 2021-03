Alle 15 scende in campo la 28^ giornata del campionato italiano di Serie A, alla Dacia Arena di Udine si affrontano Udinese e Lazio.

Sfida interessante tra due compagini che nel corso della stagione hanno sfoggiato prestazioni interessanti ed una continuità (seppur a fasi alterne) che ha permesso di elogiare i rispettivi allenatori. Per la Lazio si attendono le conferme dal campo, con il piazzamento Champions che resta di fatto l’obiettivo fondamentale per la squadra biancoceleste. C’è tanto traffico per il quarto posto, e proprio per questo la vittoria resta un risultato da quale non ci si può distanziare se si vuole tenere il passo delle rivali.

Di fronte, però, c’è l’Udinese che rappresenta sempre un baluardo difficile da superare. La squadra di Gotti, tra l’altro, vive un momento positivo con ben cinque risultati utili consecutivi, conditi da due vittorie e tre pareggi. Insomma, il percorso dei friulani è in costante crescendo, e di sicuro anche contro la Lazio si proverà a portare a casa il colpo grosso nonostante le difficoltà nell’affrontare una compagine che sulla carte dovrebbe far prevalere i valori dei singoli in campo.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Gotti si affida ancora a Fernando Llorente che guiderà l’attacco bianconero, accompagnato appena dietro da Pereyra. C’è, ovviamente, il leader di questa squadra, quel De Paul chiamato a supportare la manovra offensiva.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Inzaghi decide di affidarsi alla coppia formata da Immobile e Muriqi per provare a scardinare la solida difesa della squadra avversaria. A centrocampo c’è Milinkovic-Savic che aiuterà la squadra in fase di costruzione, cosi come Luis Alberto.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi.