Claudio Marchisio categorico sulle chance scudetto della Juventus. E sull’ex compagno Pirlo: “Non conosco il suo futuro”

Claudio Marchisio duro contro la sua vecchia squadra. L’ex centrocampista bianconero, in collegamento durante la trasmissione 90° Minuto su Rai 2, ha usato parole piuttosto nette per commentare la sconfitta odierna della Juventus contro il Benevento: “Con oggi penso si chiuda il sogno del decimo scudetto. La squadra è scesa in campo con la voglia sbagliata”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Marchisio: “La Juve deve guardarsi alle spalle”

Interpellato circa il destino del suo ex compagno, nella Juve e in nazionale, Andrea Pirlo, l’ex numero 8 bianconero ha risposto: “Il futuro di Andrea non lo conosco. Quest’anno la squadra ha sempre fatto fatica anche in partite semplici sulla carta. Credo che la classifica vada a rispecchiare le prestazioni della Juventus, che deve anche guardarsi le spalle”.

LEGGI ANCHE >>> Disastro Juve: Paratici sorprende Sky e fa un annuncio su Ronaldo

Marchisio ha anche proposto un’analisi sulle brutte prestazioni, con conseguenti eliminazioni, delle squadre italiane nelle coppe europee: “Il nostro ritmo è più basso di quello di un campionato straniero. Quello che si vede è il modo diverso di giocare delle altre squadre rispetto a noi”.