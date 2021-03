Roma-Napoli sta per iniziare. Manca meno di un’ora al fischio d’inizio del match delle 20:45 del ventottesimo turno di Serie A 2020/2021.

Manca poco al via di Roma-Napoli, il big match della ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso si giocano tutto allo stadio Olimpico di Roma. I due tecnici sono alla caccia di un posto in Champions League. Il match si prospetta piuttosto scoppiettante.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Napoli. Fonseca e Gattuso hanno sciolto i dubbi della vigilia, lanciando in campo i migliori undici a disposizione. L’obiettivo di entrambi i club sono i tre punti, utilissimi per un piazzamento in zona Champions League. Gattuso lancia Dries Mertens in avanti e lascia in panchina Victor Osimhen: il belga vince il ballottaggio con il nigeriano. L’attacco dei capitolini, invece, lo guiderà Edin Dzeko: alle sue spalle ci saranno Pedro ed El Shaarawy.

LEGGI ANCHE >>> “Fallo di Ibra, gol da annullare”: polemiche sui social

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All: Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens.