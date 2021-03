Fiorentina-Milan ricco di polemiche ed episodi da moviola. La rete dello 0-1 firmata da Zlatan Ibrahimovic è irregolare?

Fa discutere la rete di Zlatan Ibrahimovic in Fiorentina-Milan. L’attaccante rossonero è andato in rete dopo soli nove minuti di gioco ed ha dato il via al vantaggio del Milan di Stefano Pioli.

Fiorentina-Milan, moviola gol Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic guida l’attacco del Milan contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Al bomber di Pioli sono bastati nove minuti di gioco per portare i suoi in vantaggio contro i viola allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Non mancano, però, le polemiche a proposito del suo gol. Partito sul filo del fuorigioco, lo svedese, con furbizia, ha dato una leggera spintarella a Pezzella per sbilanciarlo e partire in profondità. Il lancio millimetrico di Simon Kjaer viene, di conseguenza, raccolto perfettamente dall’attaccante che, solo davanti a Dragowski, segna la rete del momentaneo vantaggio. Sui social network, però, le immagini del gol si rincorrono, correlate chiaramente da commenti polemici dei tifosi della Fiorentina che non hanno preso di buon grado la decisione dell’arbitro Marco Guida. Il direttore di gara, dopo un rapido silent check con il VAR, ha confermato il gol e fatto proseguire il match regolarmente.