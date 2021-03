Adolfo Gaich ha stregato tutti. La rete che ha giustiziato la Juventus di Andrea Pirlo ha acceso i riflettori su di lui.

E’ Adolfo Gaich l’attaccante del momento. Il centravanti del Benevento ha battuto con un gol pesantissimo la Juventus di Andrea Pirlo. La sua rete ai bianconeri ha acceso i riflettori delle big di Serie A. L’Inter di Antonio Conte avrà sicuramente apprezzato la rete dell’attaccante argentino. L’ex CSKA Mosca ha spento le speranze di rimonta dei bianconeri nella corsa allo scudetto. Un corteggiamento alla Mauro Icardi, autore di una doppietta alla Juventus l’anno prima di approdare proprio all’Inter.

Calciomercato Inter, Gaich nel mirino

Adolfo Gaich, giustiziere della Juventus, potrebbe essere l’ultima idea per l’attacco di Antonio Conte, da sempre attratto da centravanti dotati fisicamente. Il Benevento ha un’opzione per prolungare il prestito di un ulteriore anno: serve, però, che il calciatore giochi almeno il 50% delle partite. Il diritto di riscatto è fissato a giugno 2022 ad 11 milioni di euro.

E’ attorno ai dieci milioni di euro, dunque, che si aggira la valutazione del cartellino di Gaich.

Parla l’agente

Intervenuto ai microfoni di FcInterNews, Pablo Caro, agente di Gaich, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “L’interesse di Inter, Milan e Juventus? Qualche chiamata informativa c’è stata. Non c’è mai stato nulla di concreto. Oggi siamo felici al Benevento“. Poi prosegue: “Speriamo possa avere un futuro straordinario in Serie A. Spero possa fare come Batistuta alla Fiorentina o come Crespo al Parma e all’Inter. Spero abbia la possibilità di arrivare, un giorno, in squadre come Inter, Juventus, Roma, Milan…”.