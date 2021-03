Arrivano novità importanti sul futuro di Erling Haaland, l’attaccante avrebbe un accordo segreto per la prossima stagione.

Erling Haaland resta uno dei giocatori più appetiti nel panorama del calcio europeo. L’attaccante norvegese sta vivendo una stagione importante con la maglia del Borussia Dortmund, dove niente viene lasciato. Probabilmente anche per questo l’ultimo pareggio contro il Colonia l’ha stizzito al punto da provocare una vera e propria reazione rabbiosa all’uscita dal campo.

Insomma, l’ex Lipsia non solo sta trascinando i gialloneri in una galoppata che al momento li vede “soltanto” al quinto posto ma con soli quattro punti di ritardo dalla zona Champions. I prossimi mesi saranno cruciali e la voglia della squadra (compresa quella di Haaland) è proprio quella di trascinare il Borussia fino al quarto posto in classifica.

Da qui alla fine della stagione, però, l’attaccante norvegese sarà chiamato a delle valutazioni importanti riguardo il suo futuro. Sono tante le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, quasi tutti di un profilo decisamente alto. La consapevolezza è che Erling rappresenta di sicuro uno degli attaccanti più promettenti del momento, e per questo molti vogliono mettere le mani su di lui fin da subito.

Juve su Haaland, ma spunta un accordo segreto

Tra i club che stanno monitorando attentamente la situazione di Haaland c’è anche la Juventus di Andrea Pirlo. La Vecchia Signora, anche in vista di una più che possibile cessione di Cristiano Ronaldo, sarebbe poi pronta a sferrare l’assalto per l’attaccante. La concorrenza, va detto, è molto agguerrita.

Ma proprio in questi minuti sta rimbalzato una notizia che avrebbe del clamoroso e che riguarda proprio l’attaccante del Dortmund. Secondo quanto riportato da parte dell’insider britannico ‘Indykaila News’, infatti, sarebbe il Manchester City la squadra al momento in pole per Haaland. Ma non solo. Sembra, infatti, che ci sia un accordo segreto tra le parti. Insomma, l’attaccante avrebbe già scelto.

Accordo trovato da una settimana – si legge – secondo fonti interne del Manchester City. Notizia ovviamente che andrà confermata ed approfondita, ma che vede la Juventus assolutamente tagliata fuori. Da capire anche la posizione del Borussia Dortmund, dal quale più volte è stata chiarita la volontà di trattenere il giocatore. Almeno sulla carta.