Il calciomercato della Juventus potrebbe ripartire dal ritorno di Allegri in caso di addio a Pirlo al termine della stagione. Occhio anche al possibile affondo per Pogba, primo obiettivo per il centrocampo

Il calciomercato della Juventus partirà dal punto interrogativo sul prossimo allenatore bianconero. Restano vive le possibilità di un ritorno in panchina di Allegri, ma tutto dipenderà dalle ultime nove partire di campionato da parte di Andrea Pirlo. L’attuale tecnico bianconero si giocherà le possibilità di riconferma anche in vista della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Come potrebbe cambiare il calciomercato della Juventus?

Paratici tenterà l’affondo su Pogba. Il centrocampista del Manchester United resta il primo obiettivo per la prossima stagione. Circa 80 milioni di euro la sua valutazione. I bianconeri tenteranno l’affondo già nei prossimi mesi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il diretto interessato, dal canto suo, gradirebbe un ritorno in bianconero. Non è escluso che la Juventus possa mettere sul piatto della bilancia una contropartita tecnica per convincere lo United a dire sì. Ramsey e Rabiot primi indiziati, ma attenzione anche al futuro di Dybala.

Calciomercato Juventus, il piano cessioni e l’addio ai veterani

La rivoluzione bianconera potrebbe partire dall’addio ai veterani. Da valutare i possibili rinnovo di Chiellini e Buffon, mentre Bonucci potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta irrinunciabile. Chiellini e Buffon potrebbero valutare l’addio e la fine della carriera, ma la società bianconera valuterà se offrire ai due giocatori un rinnovo annuale.

Bonucci, invece, piace al Manchester City, con Guardiola pronto a puntare l’indice sul difensore bianconero in vista della prossima estate. Ramsey, Bonucci, Rabiot e Bernardeschi: questi i possibili sacrificati della Juventus per fare cassa in estate. In bilico anche il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala: uno dei due potrebbe lasciare Torino al termine della stagione.