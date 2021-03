Il padre Giancarlo ammette di vedere bene Simone Inzaghi al Napoli: “Alla Lazio sta bene ma Lotito ha tempi lunghi, vedremo il futuro”

Affondo di Giancarlo Inzaghi su Claudio Lotito. Il padre dei due tecnici piacentini è intervenuto a Radio Kiss Kiss sulla possibilità di vedere entrambe i suoi figli in Campania nella prossima stagione.

Negli ultimi giorni è rimbalzata forte la proposta che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto a Simone Inzaghi. L’allenatore laziale è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato. Il presidente biancoceleste non ha risolto ancora il nodo riguardo al prolungamento dell’accordo con Inzaghi jr, che a questo punto potrebbe anche guardarsi intorno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il padre di Simone Inzaghi: “Sta bene alla Lazio ma Lotito ha i suoi tempi e il Napoli è una grande squadra”

Intervenendo a Radio Kiss Kiss, Giancarlo Inzaghi ha commentato l’attualità, soffermandosi sulla possibilità di vederli entrambi in Campania. Il padre, prima di tutto, ne ha tessuto le lodi per il profilo umano dei due, facendo trapelare il suo orgoglio di genitore: “Sono uomini straordinari, il loro comportamento è sempre stato esemplare al di là del risultato maturato in campo.

Sulla possibilità di un approdo di Simone Inzaghi al Napoli ha poi aggiunto: “Si tratta di una bella città. Ho ricordi molto belli dei giorni trascorsi lì. Ricordo molto bene Posillipo e tanti episodi. Inoltre ha anche una grande squadra e non sappiamo cosa riserverà il futuro. I partenopei sono stati penalizzati da alcuni problemi di infortuni. De Laurentiis ha una grande stima nei confronti di Simone e questo mi lusinga”. E sulla Lazio: “Anche loro hanno una grande squadra, ci sono tanti calciatori importanti, forse un po’ meno rispetto a quelli del Napoli“. Inzaghi fra pochi mesi concluderà il suo rapporto con la Lazio. Non si sono ancora registrate novità sotto questo aspetto. “Lotito ha dei tempi lunghi. Il periodo è comunque molto particolare, attendiamo per capire cosa ci attende”.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’entra Mancini con l’ultimatum a Pirlo

Il padre dei fratelli Inzaghi, infine, ha commentato anche il lavoro svolto da Filippo, impreziosito dalla vittoria contro la Juventus: “Ha trasmesso impegno, volontà e grinta. La vittoria del Benevento è un premio al lavoro. Un’impresa che sarà ricordata nei prossimi 30 anni. Non era semplice battere una corazzata senza alcuni titolari”.