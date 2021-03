Punto interrogativo in casa Milan per quel che riguarda i rinnovi di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu: ecco cosa potrebbe accadere in vista dell’estate

Cresce l’attesa per la possibile fumata bianca tra Donnarumma e il Milan per quel che riguarda il rinnovo di contratto. Il portiere rossonero, in scadenza a giugno, valuterà il da farsi nelle prossime settimane. Distanza ancora importante tra domanda e offerta, ecco perchè Mino Raiola potrebbe valutare anche nuovi possibili scenari in vista del futuro. Su Donnarumma resta forte l’interesse del Manchester United, ma attenzione anche al timido interesse della Juventus.

9-10 milioni di euro la possibile richiesta dell’entourage del giocatore, cifra che il Milan dovrà valutare attentamente prima di dare l’ok definitivo. La Juventus, dal canto suo, osserva interessata. Donnarumma, come già rivelato in passato, darà priorità al Milan, ma i bianconeri potrebbero piombare sull’estremo difensore rossonero in caso di addio a Szczensy.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, rinnovi Calhanoglu e Ibrahimovic: cresce l’ottimismo in casa rossonera

Punto interrogativo Donnarumma, ma ottime sensazioni per quel che riguarda il rinnovo di Calhanoglu. Il trequartista turco sarebbero pronto a rinnovare il suo contratto con i rossoneri (in scadenza a giugno) e proseguire il suo percorso in maglia rossonera, soprattutto dopo una stagione esaltante. La fumata bianca potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

LEGGI ANCHE>>> Barcellona, la prima mossa di Laporta: deciso il futuro di Messi

Segnali positivi e incoraggianti anche sul rinnovo di Ibrahimovic. L’attaccante svedese, come rivelato negli ultimi giorni, sarebbe pronto a dire sì ai rossoneri per un altro anno. Ultimi dettagli da ultimare, ma trapela sostanziale ottimismo. Il Milan, dal canto suo, sarebbe già pronto a formalizzare il nuovo matrimonio, ma non è escluso che la fumata bianca tra le due parti possa arrivare al termine della stagione. Sono attese novità nelle prossime settimane.