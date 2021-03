Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Italia-Irlanda del Nord. I ragazzi di Mancini sono già pronti per scendere in campo.

Il cammino della Nazionale italiana verso i Mondiali di Qatar del 2022 sta per iniziare. La squadra di Roberto Mancini affronterà, questa sera, l’Irlanda del Nord allo stadio Ennio Tardini di Parma. La gara, visibile su Rai 1, inizierà alle ore 20:45.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali

Il CT Roberto Mancini ha già diramato l’undici che scenderà in campo questa sera per affrontare gli irlandesi del nord nella sfida di qualificazione ai Mondiali del 2022 che si terranno in Qatar. Restano in panchina Nicolò Barella e Federico Chiesa: i due sono out dalla formazione titolare. Quello di questa sera è il primo match delle tre sfide in programma per gli azzurri: domenica a Sofia arriva la Bulgaria; mercoledì prossimo ci sarà la Lituania a Vilnius.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmeri; Lo. Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrel; Smith, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, McCan, Davis, Evans; White, Magennis. All.: Baraclough.