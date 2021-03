Il centrocampista della Juventus Ramsey non ha risposto alla convocazione del Galles per via di un infortunio: tornerà tra dieci giorni

Aaron Ramsey potrebbe rientrare nell’arco di una decina di giorni. Le condizioni del centrocampista gallese sono diventate una sorta di giallo dopo che il calciatore non ha risposto alla convocazione della nazionale gallese impegnata nei primi match di qualificazione al Mondiale qatarioto del 2022.

Il calciatore è fuori ormai da un paio di partite. Dopo la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto, il calciatore ex Arsenal è rimasto fuori dalle sfide contro Cagliari e Benevento a causa di un problema muscolare alla coscia.

Juventus, Ramsey tornerà tra dieci giorni: potrebbe esserci nel derby con il Torino

Il centrocampista gallese sarà valutato le sue condizioni dopo il braccio di ferro con la Federazione del suo paese. Il ct Rober Page dopo la sconfitta contro il Belgio ha infatti dichiarato: “Gli esami ai quali si è sottoposto hanno accertato che il guaio muscolare di Ramsey è più grave del previsto”.

In realtà, come appreso da Calciomercato.it, il centrocampista è fermo a causa di uno stiramento alla coscia. L’infortunio dovrebbe tenerlo ancora fuori per circa una decina di giorni. Ciò sembrerebbe scongiurare il pericolo lanciato dal ct Page.

L’ex Arsenal dunque potrebbe rientrare nel derby con il Torino oppure, nel caso in cui non dovesse farcela a scendere in campo nell’appuntamento tanto attese sotto la Mole prima di Pasqua, potrebbe esserci nel recupero contro il Napoli di mercoledì 7 aprile.

Due sfide attraverso cui, la Juventus vuole lasciarsi alle spalle il brutto passo falso interno di domenica scorsa contro il Benevento. Una sconfitta che Pirlo non aveva certamente messo in preventivo ma che ha finito per acuire le difficoltà accusate in questa stagione dal club bianconero, sempre più distante dalla possibilità di proseguire la sua egemonia nei confini italiani.

Ramsey prima dell’infortunio si è reso protagonista di due assist tra fine febbraio e inizio marzo, contro Crotone e Lazio. Il tecnico, dopo un altro guaio muscolare che lo aveva messo ko contro Roma e Napoli, lo aveva sempre schierato titolare, ad eccezione della partita con lo Spezia.