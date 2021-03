Non ci sono soltanto i rinnovi del Milan, un’altra big deve fare i conti con i silenzi di Mino Raiola: il sì non arriva

Ancora un rinnovo, ancora Mino Raiola ed ancora la Champions ad essere decisiva o quasi. Non c’è solo il Milan ad essere agitato dalla questione rinnovi. Se per Donnarumma non è ancora arrivato l’accordo, un’altra big attende un segnale da parte del procuratore: si tratta della Roma che aspetta una risposta sul rinnovo di Mkhitaryan. Per il trequartista armeno è scattata l’opzione a favore della società, prevista alla 25esima presenza in campo. Un’opzione per un contratto biennale che deve però ricevere il sì del calciatore ed è qui che arrivano i problemi: da Raiola non c’è stato alcun segnale al momento.

Vuole attendere il procuratore del trequartista armeno, uno dei più positivi in questa stagione. La Roma ha ancora tutti gli obiettivi alla portata, ma nessuna certezza. Non si conosce il nome del prossimo allenatore e soprattutto non si sa se la squadra parteciperà alla prossima Champions, ancora all’Europa League oppure non farà alcuna coppa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, attesa per il rinnovo di Mkhitaryan

Proprio la questione Champions è dirimente per il rinnovo di Mkhitaryan: l’armeno sta riflettendo sul suo futuro nonostante l’opzione a favore del club giallorosso. Un biennale è pronto, non lo è per metterci la firma l’ex Arsenal. Da Raiola al momento, si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’, non è arrivato alcun segnale e la situazione è ferma.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Tiago Pinto incontra l’agente del portiere: accelerata improvvisa

Nelle scorse settimane per Mkhitaryan si era parlato anche di un interesse della Juventus, ma ora i bianconeri sono alle prese con riflessioni sull’intero progetto tecnico. Di certo, non dovesse arrivare il sì alla Roma, il 32enne di Ereven sarebbe un’occasione da cogliere per diverse big, non soltanto italiane. Si attendono novità quindi: Raiola in silenzio, la Roma aspetta un segnale per Mkhitaryan.