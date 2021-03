Il futuro di Fabian Ruiz è tutto da scrivere. Il centrocampista spagnolo della SSC Napoli è nel mirino delle big d’Europa.

Gennaro Gattuso ritrova parte degli infortunati ed il Napoli torna ad ingranare nuovamente. Le quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato hanno fatto rialzare la testa alla squadra, ora in piena zona Europa in classifica generale di Serie A. Ringhio ritrova Dries Mertens e Fabian Ruiz. Proprio lo spagnolo sembra essere rinato dopo l’avvio di stagione non troppo positivo.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino dei top club spagnoli

Il centrocampista azzurro, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023, continua ad attirare su di sé le mire dei top club di mezza Europa. Ci hanno provato, in ordine cronologico, il Real Madrid, intenzionato ad investire ben 80 milioni di euro prima del Covid-19; a settembre Atletico Madrid e Paris Saint-Germain hanno presentato offerte che non hanno convinto Aurelio De Laurentiis.

Come riporta ‘Calciomercato.it’, il futuro dell’ex Betis è ancora in bilico. Ad oggi nessun nuovo contatto tra l’entourage del calciatore ed il club partenopeo è stato registrato. Tutto verrà deciso, con ogni probabilità, a fine stagione, quando gli obiettivi del Napoli saranno chiari. Serviranno almeno 50 milioni di euro per scipparlo al club campano.

Occhio, però. Perché se il Napoli dovesse finire fuori dalla Champions League, il club azzurro dovrà effettuare, per forza di cose, un netto ridimensionamento. A quel punto Ateltico Madrid, Real Madrid e Barcellona si faranno avanti di nuovo per approfittare della situazione.