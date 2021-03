L’attacco dell’Inter tra trascinando i ragazzi di Conte nella corsa Scudetto, per uno dei leader si prepara anche il rinnovo.

L’Inter si prepara a diventare campione d’Italia? Ancora preso per dirlo, visto che mancano ancora diversi mesi alla fine del campionato, anche se l’andazzo sembra essere davvero questo. Il Milan resta lontano, lontanissima la Juventus che ad oggi non si potrebbe nemmeno definire in corsa per lo Scudetto. Ed allora resta ad Antonio Conte il pallino del gioco, e da qui al termine del campionato lo scenario potrebbe essere decisamente esaltante per tutto l’ambiente nerazzurro.

Merito di una progettualità che negli ha consentito all’Inter di allestire una squadra con grandi qualità, dal potenziale enorme. Un mix tra giovani di belle speranze e giocatori di grande esperienza. L’attacco nerazzurro, in questo senso, fotografa a pieno proprio questo tipo di concezione. La coppia Lautaro-Lukaku, infatti, è proprio quel mix vincente che ad oggi sta trascinando la compagine interista verso un successo importante.

Come detto, è ancora presto per cantare vittoria. Bisognerà capire, poi, come l’Inter deciderà di agire sul mercato qualora effettivamente lo Scudetto venisse cucito sulla maglia nerazzurra 2021/22. Tanti nomi sono stati accostati alla squadra di Conte, ma anche le questioni interne tengono banco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, l’attacco non si tocca: per Lautaro ecco il rinnovo

Come detto, quella coppia Lukaku-Lautaro sta assolutamente facendo sognare i tifosi, rappresentando un duo vincente e che alla fine dell’anno potrebbe vantare ben più di 50 gol stagionali in due. Numeri importanti, che testimoniano anche il grande lavoro dell’allenatore.

Ed allora i tifosi aspettano conferme anche dalla dirigenza, uno sforzo che possa consentire di poter godere ancora di questi due giocatori, insieme fianco a fianco. L’idea c’è, ed il club nerazzurro ha pronta la mossa decisiva soprattutto per quanto riguarda il futuro di Lautaro.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus deve scegliere un nuovo capitano?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’Inter starebbe lavorando proprio al rinnovo dell’attaccante argentino, con un’offerta importante e decisiva. La volontà è quella, ovviamente, di aumentare l’ingaggio portandolo dagli scarsi 3 milioni di euro attuali ai 5 (più bonus) che riuscirebbero a convincere lo stesso Martinez.

Sull’attaccante c’è sempre l’occhio vigile del Barcellona, già accostato a Lautaro negli scorsi mesi. Ma l’adeguamento di contratto potrebbe allontanare i fantasmi definitivamente.