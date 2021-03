Quanto manca il pubblico allo stadio? Se ne sono accorti praticamente tutti. Anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

La mancanza di pubblico negli stadi è solo uno dei grandi problemi con cui il calcio ha dovuto fare i conti dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. La presenza di tifosi sugli spalti, da sempre, è arma in più per diverse squadre. Se ne sono accorti praticamente tutti, anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC: i tifosi devono tornare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Europeo, Gravina dice sì ai tifosi

Il numero uno della Federazione italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, è intervenuto in conferenza stampa. Tra i diversi temi toccati in vista degli Europei, il presidente della FIGC ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a proposito dei tifosi: “L’11 giugno a Roma inaugureremo l’Europeo con Italia-Turchia“.

LEGGI ANCHE >>> “Tre turni per Tonali”, la squalifica che inguaia la squadra

Poi prosegue: “Lo faremo in presenza del pubblico. Ancora non so quanti tifosi ci saranno, ma il pubblico ci sarà. E’ sicuro. La vittoria dell’Europeo? A noi italiani manca da tantissimi anni. Siamo al lavoro per colmare questo vuoto. Già nel 2018 ho parlato di rinascimento culturale”.

La manifestazione sportiva non avrà una sola nazione ospitante. Saranno dodici le città in tutta Europa ad ospitare gli incontri di calcio.