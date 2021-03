La Juventus guarda al futuro, e diversi bianconeri potrebbero salutare Torino nei prossimi mesi. La Premier League guarda in casa bianconera.

Per la Juventus i prossimi mesi saranno di profonda riflessione. Il lavoro fatto da Andrea Pirlo fino a questo momento ha portato dei frutti parziali, e sta di fatto che la compagine bianconera rischia seriamente di rinunciare allo Scudetto per la prima volta dopo quasi un decennio. Nemmeno la presenza di uno dei giocatori più forti del pianeta come Cristiano Ronaldo, è riuscita a garantire il successo per il neo tecnico della Vecchia Signora, che ora è finito nel mirino della critiche.

La dirigenza sta valutando anche se, stando alla ultime dichiarazioni di Pavel Nedved, non si muoverà dalla panchina Andrea Pirlo, così come Cristiano (accostato più volte al Real Madrid in queste settimane). Insomma, sulla carte non si muoverebbe nessuno, ma è chiaro che da qui alla fine della stagione può succedere davvero di tutto.

In base a quello che sarà l’epilogo quest’anno, la Juventus poi deciderà cosa fare dei ragazzi in rosa. Molto dovrebbero lasciare il bianconero, alcuni per la fine di un ciclo altri per non aver reso nella maniera in cui ci si aspettava. Una di queste cessioni potrebbe avere del clamoroso.

Juventus, su Dybala piomba un’altra big europea

Paulo Dybala, non è un mistero, dovrà decidere nelle prossime settimane se restare a Torino, firmando il rinnovo di contratto del quale ormai si parla da tanto tempo. Ad oggi la firma non è arrivata, e proprio questo aspetto lascia pensare che l’argentino alla fine decida di salutare tutto ed andare via.

Le pretendenti per Dybala, va da sè, di certo non mancano. In queste settimana l’ex Palermo è stato accostato ripetutamente al Barcellona, poi Chelsea a Tottenham e molti hanno ricordato anche che in passato il Manchester United avrebbe provato a mettere le mani sul talento argentino.

Sembra, insomma, che dalla Premier ci siano occhi puntati su di lui. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, infatti, proprio dall’Inghilterra ci sarebbe un altro club interessato a Dybala. Si tratta dell’Arsenal, che lo avrebbe individuato per sostituire Odegaard destinato a tornare in casa Real Madrid. Insomma, anche quella dei gunners è una pista da non sottovalutare.

Il cartellino è valutato tra i 40 ed i 45 milioni, anche se non sono da escludere contropartite tecniche. In casa biancorossa, infatti, si vocifera di un rapporto non particolarmente idilliaco tra Aubameyang ed Arteta: che l’attaccante possa finire nell’affare?