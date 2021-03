Arturo Vidal fa tremare i tifosi dell’Inter. Il centrocampista cileno ha svelato un suo desiderio all’ex Juventus Mauricio Isla.

I tifosi dell’Inter sono in allarme. E non per le prestazioni sportive del club nerazzurro. A preoccupare sono le dichiarazioni di un perno fondamentale dello scacchiere di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Vidal apre al Flamengo

Il centrocampista cileno Arturo Vidal, nel corso del programma in onda su ‘ESPN Brasil’, ha confessato un desiderio per il prosieguo della sua carriera calcistica. In una video conversazione con Mauricio Isla, compagno di Nazionale ed ex Juventus, si è congratulato per il trasferimento al Flamengo. Ecco quanto dichiarato dal nerazzurro al vecchio amico di spogliatoio: “Sono felice che indossi la maglia più importante del Sud America. Spero, un giorno, di avere anche io la stessa possibilità che stai avendo tu”.

Non è la prima volta che Vidal apre al club brasiliano. Già ad inizio mese, era stato un altro compagno di squadra, Rafinha, a svelare la voglia dell’ex Bayern Monaco di trasferirsi in Sud America al Flamengo. Con un contratto in scadenza il prossimo anno ed una opzione per un’altra stagione ancora, il futuro di Vidal resta un mistero. E’ davvero intenzionato a cambiare aria? I tifosi, intanto, incrociano le dita.