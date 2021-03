Il Real sarebbe pronto a scaricare uno dei suoi campioni, attualmente lontani da Madrid. Ma il futuro resta molto incerto.

In casa Real Madrid sono tanti i temi da affrontare in vista della prossima stagione, quella che secondo alcuni rappresenterà una svolta per tutto l’ambiente. La permanenza di Zinedine Zidane sulla panchina dei blancos è in forte dubbio, e con esse tutta una serie di situazione che andranno sviscerate e risolte da qui alle prossime settimane.

Tra i giocatori che faranno rientro alla base, dopo l’esperienza in Premier con la maglia del Tottenham, c’è Gareth Bale. Il campione gallese, infatti, tornerà a Madrid dopo aver passato un anno più che positivo in quel di Londra, mostrando di essere finalmente tornato a quei livelli dai quali latitava da diverso tempo. Bale, insomma, ha ancora tanto da dare ed è pronto a rimettersi in gioco.

Qualche giorno fa lo stesso giocatore ha chiarito di voler tornare in Spagna, lasciando pensare di volersi giocare le proprie chances proprio con la maglia del Real Madrid. Eppure, in terra iberica che ci sostiene che per Bale non ci sarà spazio, cosi come non c’è stato nemmeno negli ultimi anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Real Madrid scarica Bale, ci pensa la Serie A?

All’attaccante gallese manca ancora un anno di contratto con il Real Madrid (scade nel 2022), ma sembra proprio che la dirigenza blanca non voglia saperne di riprenderselo, e sarebbe pronta addirittura ad una mossa “estrema” pur di liberarsene.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Marca’, infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a cederlo subito, anche a parametro zero. L’obiettivo, insomma, è quello di risparmiare sull’ingaggio che proprio il gallese vanta e del quale ad oggi la squadra spagnola non vuole più farsi carico.

LEGGI ANCHE >>> “L’Inter ha il centrocampista più forte d’Europa”

Quale sarà il suo futuro, dunque, lontano da Madrid? La possibilità di tornare al Tottenham appare concreta ma non scontata. Possibile possa finire a giocare in Serie A? In passato il nome di Bale è stato accostato anche a squadra italiane, ma ad oggi appare difficile pensare che in contesto di crisi economica come questo, dalla Serie A possa farsi avanti qualcuno.

Vero è che le vie del mercato sono infinite, ma la verità è che ad oggi il futuro è più incerto che mai. Le prossime settimane, soprattutto quando il giocatore farà rientro a Madrid, saranno decisive.