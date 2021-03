Hamsik e Jorginho sono stati ospiti nel programma “Peppy Night Fest” su Canale 21 ed hanno parlato del momento del Napoli

Il Napoli di Sarri sfiorò lo Scudetto nel 2018 e con il suo gioco incantò sia in Italia che in Europa. La squadra schierata dal tecnico toscano la si poteva imparare a memoria, visto che i titolari erano sempre gli stessi. Il reparto che è cambiato totalmente è il centrocampo: Hamsik, Allan e Jorginho sono stati tutti e tre ceduti.

I tre giocatori, che avranno sempre un posto nel cuore dei tifosi partenopei, formavano un centrocampo che aveva tutto: fantasia, forza, tecnica e tenacia. Marek Hamsik e Jorginho sono stati ospiti, video collegati, al “Peppy Nigth Fest”, trasmissione in onda su Napoli Canale 21 condotta dal comico Peppe Iodice ed hanno rilasciato queste dichiarazioni:

Hamsik e Jorginho sul futuro di Gattuso e il Napoli

“Se ci manca Napoli? Ci manca tanto”, poi Jorginho ha aggiunto: ”A Londra fa freddissimo, cos’è il sole?!”. Ai due è stata fatta anche la domanda sulle possibilità che ha il Napoli di qualificarsi per la Champions:

”Lo speriamo, facciamo il tifo. Può qualificarsi per Champions League”, ha risposto il brasiliano, mentre Hamsik è stato più diretto: “Sono convinto di sì. Lobotka? Per me è fortissimo, ma non ha avuto la possibilità di esprimersi”

L’ex capitano azzurro, sempre sorridente, si è soffermato anche sull’esperienza in Cina e su Gattuso: ”In Cina non è stato facile, ma ho fatto bene ad andarci. Che posso dire su Gattuso? Tutti si ricorderanno della foto mia mentre mi gridava a San Siro. Penso che sia un bravissimo tecnico, i ragazzi parlano benissimo di lui. Credo che la squadra finirà bene questa stagione e che Gattuso l’anno prossimo si giocherà la Champions col Napoli”.