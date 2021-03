L’Inter vorrebbe rinnovare il reparto difensivo. Tra i nomi monitorati c’è quello di Maksimovic che lascerà il Napoli a giugno

Dopo le delusioni in Champions e in Coppa Italia, l‘Inter ha iniziato a volare in campionato dov’è saldamente al primo posto con 6 punti di vantaggio sul Milan. Si sa che questo è il periodo in cui le società mettono le basi per la stagione successiva, pianificando eventuali acquisti e cessioni.

Tra i reparti nerazzurri più sotto osservazione c’è la difesa. Ranocchia, quasi sicuramente, lascerà l’Inter, mentre c’è molta incertezza sulla conferma di Kolarov e Young. La dirigenza si sta muovendo per non lasciare scoperto il reparto ed è molto attenta su eventuali occasioni di calciomercato.

Idea Maksimovic per l’Inter

Tra i nomi monitorati, il primo sulla lista, c’è quello di Nikola Maksimovic. Il difensore lascerà, dopo 5 anni, il Napoli a parametro zero. E’ da tempo che il serbo è accostato all’Inter e questa può essere, realmente, la volta buona.

Maksimovic, dopo che l’anno scorso si è imposto come un’alternativa importante per la retroguardia partenopea, quest’anno ha vissuto momenti non facili in maglia azzurra per delle prestazioni insufficienti. Il centrale, accostato anche alla Lazio, ha collezionato 98 presenze con il Napoli e segnato 2 reti.