Fekir, da due stagioni in Spagna, interessa all’Inter di Conte: secondo Estadio Deportivo nerazzurri intenzionati a straparlo al Betis

Il suo ingaggio per il Betis Siviglia nel 2019 fece scalpore perché a lungo è stato uno dei grandi trascinatori dell’Olympique Lione incantando con i suoi numeri in Ligue 1 ma anche in Europa. Nabil Fekir, genio e sregolatezza francese, ora è tornato a brillare. Il rendimento della squadra andalusa è cresciuta in concomitanza con le sue prestazioni individuali. Il Betis è tornato in lizza per la qualificazione in Europa League con una lunga serie di risultati positivi.

La squadra di Pellegrini ha vinto nove delle ultime dodici partite in Liga.

“Estadio Deportivo”, giornale di Siviglia e molto vicino alle due squadre della città andalusa, dunque si chiede il valore di Nabil Fekir per il quale farebbero ponti d’oro diverse squadre europee. Tra le formazioni interessate al calciatore francese ci sarebbe anche un’italiana.

“Estadio Deportivo”: “Betis, Fekir nel mirino dell’Inter”

Nabil Fekir ha ritrovato il migliore smalto durante questa stagione. La scorsa, la prima in Spagna, è stata segnata da vari passaggi a vuoto. Il suo rendimento è stato incostante ma non può dirsi la stessa cosa quest’anno. L’ex Lione ha preso per mano i compagni e, complice anche l’ottimo lavoro di Manuel Pellegrini, ha riportato il Betis Siviglia in piena lotta per un piazzamento europeo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo dunque ci sarebbe anche l’Inter sulle tracce di Nabil Fekir. Il trequartista francese, 18 presenze con la nazionale “Blue”, potrebbe trovare spazio alle spalle di Romelu Lukaku nei meccanismi tattici di Antonio Conte. Nel 3-5-2 non potrebbe avere un posto in altri settori del campo. Potrebbe dunque diventare un’alternativa concreta se dovesse andare via una tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

In questa stagione, Fekir ha siglato 3 reti e firmato 6 assist in Liga. I suoi numeri erano comunque stati incoraggianti già nello scorso torneo, chiuso con 7 gol e altrettanti passaggi decisivi.

Distanti da quelli espressi comunque nella stagione 2017-2018, la migliore da professionista, in cui con la maglia del Lione ha totalizzato 18 gol e 7 assist.