La Juventus vuole una stellina spagnola che piace anche al Barcellona: possibile l’approdo gratis in Italia, i dettagli

Quando si scrive che la Juventus guarda al futuro, il pensiero corre all’estate e ai piani per la prossima stagione. Piani ancora tutti da scrivere tra le incertezze sulla dirigenza, quelle su Andrea Pirlo e i tanti calciatori che non hanno ancora chiaro il proprio futuro. La società bianconera pensa però anche ad un futuro più lontano e guarda ai giovani da portare nella propria ‘cantera’ per provare a farli sbocciare. Uno di questi potrebbe arrivare dalla Spagna ed essere soffiato al Barcellona.

Il suo nome è Fabio Blanco, 17 anni, gioiello delle giovanili del Valencia: ‘Tuttosport’ parla dell’interessamento della Juventus che potrebbe portarlo in Italia a zero non avendo ancora firmato il primo contratto da professionista. Impresa non semplice perché sull’esterno destro offensivo spagnolo ha messo gli occhi anche il Barcellona e in Spagna sono convinti che alla fine Blanco vestirà proprio la maglia blaugrana.

Juventus, chi è Fabio Blanco: 17enne conteso al Barcellona

Il nome della squadra che potrà godere delle qualità di Fabio Blanco è avvolto ancora nell’incertezza, ciò che è certo sono i colpi del 17enne spagnolo. Esterno offensivo, classe 1004, ha già mostrato un potenziale da grande calciatore. Non per niente il Barcellona lo ha messo tra i possibili obiettivi per le proprie giovanili e la Juventus vorrebbe portarlo nel nostro campionato.

In Spagna lo paragonano a Ferran Torres e non soltanto per la posizione in campo. Ottimo dribbling, veloce, dal suo destro partono spesso assist deliziosi per i primi compagni di squadra. Per lui c’è l’interesse anche di numerose squadre di Premier League e a breve arriverà il momento di decidere. Barcellona in pole, ma la Juventus spera di soffiarlo ai blaugrana.