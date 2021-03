Guai in vista per la Roma. I tifosi giallorossi sono in ansia per l’infortunio accorso a Marash Kumbulla con la Nazionale albanese.

Si avvicinano ulteriori guai per la Roma di Paulo Fonseca. Il mare all’orizzonte appare piuttosto agitato ed una nuova tempesta sta per abbattersi su Trigoria. Il tecnico dei capitolini ed i tifosi tutti sono in apprensione per il nuovo infortunio che rovina i piani del club. Si è fatto male Marash Kumbulla con la Nazionale albanese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunio Kumbulla, le condizioni

Il difensore della Roma Marash Kumbulla si è fermato con la sua Albania durante il match contro l’Andorra. Un infortunio al menisco l’ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Proprio per questo, la sua avventura con i compagni di Nazionale potrebbe finire in anticipo. I media albanese sono pessimisti circa le sue condizioni fisiche: secondo le prime ricostruzioni potrebbe restare fuori addirittura diverse settimane.

LEGGI ANCHE >>> Galliani dopo il Covid: “Ho temuto di morire, Berlusconi sempre con me”

Sarebbe un’assenza pesantissima per Fonseca che, tra soli dieci giorni, affronterà l’Ajax in Europa League.

Edy Reja in conferenza

Il commissario tecnico dell’Albania Edoardo Reja, intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l’Inghilterra, ha parlato anche del calciatore giallorosso: “Siamo dispiaciuti per il suo infortunio. Ha avvertito un leggero risentimento al ginocchio destro, lo abbiamo fermato”.