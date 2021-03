Si fa largo l’ipotesi di un grande scambio tra Juve e Atletico: Dybala per Joao Felix. Con il portoghese che sogna di giocare con CR7 Non si trova in una posizione semplice la Juventus, la cui stagione sportiva è assolutamente deludente (almeno per come si erano abituati i tifosi bianconeri nell’ultimo decennio) e che si trova nel contempo a fare doverosi ragionamenti di mercato. Interventi saranno necessari in tutti i reparti ma l’attacco, in particolare, è un vero rebus. Le punte di ruolo, in casa juventina, sono solo tre: due di queste, Cristiano Ronaldo e Dybala, sono in scadenza nel 2022 e la terza, Morata, andrà comunque riscattata dall’Atletico Madrid.

L’ultima idea in casa Juve: Dybala per Joao Felix

E proprio con i Colchoneros potrebbero impostarsi delle operazioni per così dire “creative”, in un mercato giocoforza condizionato dalla poca liquidità dovuta alla crisi pandemica.

Entrambi i club, stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, starebbero quindi ragionando sull’ipotesi di un clamoroso scambio tra due giocatori che, per un motivo o per l’altro, non stanno rendendo al massimo delle aspettative.

Joao Felix per Dybala. È questa l’idea che si starebbe facendo largo tanto a Torino quanto a Madrid: se Simeone stima molto il connazionale, condizionato quest’anno dai continui infortuni, il talento portoghese classe ’99 vedrebbe invece di buon occhio un trasferimento, dopo le continue incomprensioni col Cholo.

E in più ci sarebbe il fattore CR7. Lo stesso Joao Felix, già nel 2019, a latere della premiazione come Golden Boy, dichiarò di sognare di giocare con Ronaldo in una squadra di club. Ora il suo desiderio potrebbe avverarsi.

Sempre ammesso che Ronaldo, al momento piuttosto criptico sul suo futuro, decida alla fine di rispettare il suo contratto e rimanere alla Juve.