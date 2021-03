Occhi del Liverpool su Napoli: pronta un’offerta per Koulibaly, interessa molto anche Zielinski a centrocampo. L’alternativa è Ramsey

Jurgen Klopp punta a rinforzare il suo Liverpool in vista della prossima stagione. I Reds, dopo un ottimo avvio, hanno pagato i moltissimi infortuni che hanno interessato soprattutto il reparto arretrato e sono molto indietro in Premier League.

Il tecnico tedesco starebbe ora guardando con particolare interesse a Napoli, secondo quanto riferisce il quotidiano inglese ‘Daily Express’.

Liverpool su Koulibaly: pronta l’offerta da 40 milioni

Kalidou Koulibaly sarebbe infatti il prescelto per fare coppia con l’attualmente infortunato Virgil Van Dijk, andando a costituire una difesa da sogno.

Per il senegalese, il Liverpool avrebbe già pronta un’offerta da 40 milioni di euro da recapitare al club di De Laurentiis. Ma sul giocatore sarebbe vigile anche il Manchester United, che potrebbe essere tentato di recapitare agli azzurri una propria contro-offerta.

Koulibaly non sarebbe però l’unico giocatore del Napoli seguito dai Reds, con Klopp che, per sostituire il partente Wijnaldum, avrebbe richiesto espressamente anche Piotr Zielinski.

Il polacco sarebbe ritenuto il calciatore ideale, in quanto a qualità tecniche, dinamismo e capacità d’inserimento, per puntellare il centrocampo degli attuali campioni d’Inghilterra. L’alternativa low cost si troverebbe sempre in Italia, ma stavolta a Torino sponda Juve, e risponderebbe al nome di Aaron Ramsey.