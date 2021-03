Arturo Vidal, pupillo di Conte, non è certo di restare all’Inter anche l’anno prossimo: valutazioni (economiche) in corso

Un solo gol in campionato, pesante, contro la Juventus, e poi tante critiche, poche gare all’altezza, aspettative tradite, una condizione fisica non sempre eccellente. Oggi ci sono diversi dubbi sul futuro di Arturo Vidal. Il pupillo di Conte non è poi così certo di restare all’Inter anche l’anno prossimo. La scadenza del suo attuale contratto è fissata per il 2022 ma il problema principale è rappresentato dall’ingaggio. Il cileno, infatti, guadagna 6 milioni netti che, lordi, sfiorano i 12 a stagione per l’Inter. Tanti (nonostante i benefici del Decreto Crescita) per un giocatore diventato riserva di Eriksen. Il punto è anche tattico: Vidal, arrivato per essere il guerriero del centrocampo, è diventato ben presto alternativa e ora è, semplicemente, il quarto dei centrocampisti quando uno tra Barella, Brozovic ed Eriksen non gioca.

Inter, dubbi sul futuro di Vidal

Avanza perplessità sul futuro del cileno l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che, oltre a ricordare le cifre del suo stipendio, sottolinea l’esigenza del club di ponderare la sua eventuale conferma. Il punto non è l’ingaggio, ma il suo ruolo all’interno della squadra. Vidal, fino a questo momento, non ha dato l’apporto che i tifosi e Conte speravano. Ha giocato 30 partite ma spesso al di sotto dei propri standard, è stato vittima di infortuni e ha commesso diversi errori.

Vidal ha segnato appena due gol, in Coppa Italia su rigore alla Fiorentina e di testa alla Juve in campionato. Due reti in pochi giorni: sembrava l’inizio della rinascita. Invece Vidal s’è eclissato di nuovo e ormai ha perso il posto da titolare. Se sta bene, gioca Eriksen. Per questo motivo il pupillo di Conte potrebbe salutare a fine stagione.