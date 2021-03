La Juventus ha necessità di rivoluzionare il centrocampo: già avviata una trattativa e sono tanti i giocatori monitorati per l’estate

Non c’è più quella solidità di un tempo, manca la regia di Pirlo, l’intelligenza di Marchisio, la duttilità di Pogba o Vidal. Oggi il centrocampo della Juve è formato da giocatori forti, presi singolarmente, ma che non riescono ad integrarsi. Giocano tutti, ogni tanto, non esiste un reparto dei titolari perché c’è sempre qualcosa che manca. Per questo, in vista dell’estate, l’idea della Juventus è quella di acquistare più di un centrocampista per rifondare la zona nevralgica del campo.

Juventus, tutti i nomi per il centrocampo

Il focus del ‘Corriere di Torino’ fa sognare i tifosi della Juve: si parla del possibile ritorno di Paul Pogba, giocatore che volentieri lascerebbe il Manchester United per tornare a Torino, sponda bianconera. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dai costi e dalla valutazione economica dello United, ostacolo facilmente superabile attraverso il dialogo e una trattativa ricca di pazienza e volontà di concluderla.

Oltre a Pogba, si va sul concreto. Il primo acquisto, a centrocampo, può essere Locatelli del Sassuolo: “Un giocatore che sembra mettere tutti d’accordo in casa Juve, già vicino la scorsa estate: valutazione di circa 40 milioni, ma il club neroverde può aprire a varie modalità di pagamento e formule di trasferimento”. Locatelli è un regista moderno, abile in fase d’impostazione ma anche come regista, dinamico e tecnico. Oltre a loro due, altri nomi, tra suggestioni e sogni difficilmente realizzabili. Si va da De Paul a Jorginho, passando per De Jong del Barcellona fino al 2002 Gravenberch dell’Ajax.