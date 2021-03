Dall’Inghilterra arrivano notizie importanti per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Il club sarebbe impegnato in una trattativa ben avviata per un campione.

Per l’Inter il discorso Scudetto appare più che mai esaltante. Soprattutto in questa stagione dove i nerazzurri sembrano davvero lanciati verso un successo che andrebbe a rompere un’egemonia che dura da quasi un decennio. Quella Juventus, che oggi è tremendamente distante, pare davvero sia prossima ad issare bandiera bianca, rinunciando a quel titolo che risiedeva in quel di Torino da tanto tempo. Insomma, i tifosi non stanno più nella pelle e continuano a sostenere la squadra di Antonio Conte, anche se – ovviamente – a distanza data l’emergenza pandemica.

Vincere il titolo, poi, significherebbe per il club anche andare a progettare la prossima stagione da veri protagonisti, sia in Italia ma soprattutto in Europa. Anche il calciomercato in casa Inter, in caso di vittoria dello Scudetto, assumerebbe dei connotati ben precisi, proprio volti a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Insomma, un lavoro di squadre che tutti si aspettano possa portare i frutti sperati alla fine. Ma, intanto, il calciomercato è lontano ma già vivo sotto la cenere.

Inter, il colpo grosso: dall’Inghilterra sono sicuri

Come detto, la vittoria dello Scudetto garantirebbe alla squadra nerazzurra anche una solidità in termini economici, tale da potersi permettere anche uno strappo alla regola. L’emergenza economica riguarda tutti, compresa ovviamente l’Inter, ma c’è un nome in particolare che proprio in queste ore sta facendo sognare tutto il popolo in quel di Milano.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, l’Inter starebbe facendo davvero sul serio per Sergio Aguero. I dettagli che arrivano dall’Inghilterra parlano addirittura di una trattativa anche ben avviata con il campione argentino che – va ricordato – è in scadenza con il Manchester City.

L’acquisto di Aguero per l’Inter rappresenterebbe un colpo ovviamente molto importante. Anche per una dimensione che sta tornando prepotentemente alla ribalta e che, in caso di Scudetto, il prossimo anno punterebbe ad essere protagonista anche in Europa.