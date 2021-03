La Juventus, il prossimo anno, rinforzerà – sulla carta – l’attacco col rientro di un calciatore che, però, non è più nei piani dirigenziali

Tornerà ma per andarsene di nuovo, stavolta per sempre, perché il contratto scade nel 2022. Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco, ha deluso le attese dei tedeschi e della Juventus, che sperava in un suo rilancio in vista della cessione estiva. Invece il brasiliano ha offerto prestazioni al di sotto delle proprie possibilità e ora è concreta l’ipotesi cessione, ma non alle condizioni della Juventus.

La redazione di ‘Sportmediaset’ fa sapere che Douglas, salvo sorprese, tornerà alla base a fine stagione. La Juventus dovrà valutare bene come gestire il suo cartellino. Da escludere la permanenza ad un anno dalla scadenza di contratto, ma allo stesso tempo sarà difficile trovare squadre disposte ad accontentare la Juve sapendo di poter puntare sul brasiliano a zero all’inizio del nuovo anno.

Juventus, che fine farà Douglas Costa?

I numeri confermano le difficoltà di Douglas al Bayern Monaco: 22 presenze e un solo gol realizzato, statistiche ‘povere’ per pensare a una conferma. Il club tedesco, a quanto pare, non sembra intenzionato a dialogare con la Juventus per acquistare il cartellino dell’esterno offensivo. Probabilmente l’ex Shakhtar tornerà alla Juventus e poi toccherà al club bianconero decidere come muoversi.

