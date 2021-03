Davide Frattesi continua a mettersi in mostra con l’Under 21: il Monza se lo gode, il Sassuolo se lo coccola. E La Roma osserva la crescita

La fioritura di talenti che sta portando l’Italia di Roberto Mancini ad ottenere una serie importantissima di risultati utili consecutivi (siamo a quota 24) non sta lasciando il vuoto alle proprie spalle. Anzi.

Perché se le copertine dedicate all’Under 21 nei giorni della prima fase dell’Europeo di categoria sono state tutte per il portiere Carnesecchi (l’Atalanta ha già il portiere del futuro immediato), c’è la stella di Davide Frattesi che ha iniziato a splendere anche con l’azzurro oltre che con il biancorosso del Monza. Infatti, mentre l’attesa era, essenzialmente, rivolta ai vari Scamacca, Tonali e Rovella (tutti espulsi nelle prime due gare), il ragazzo scuola Roma ha messo in evidenza classe, fisicità ed intelligenza tattica.

Frattesi, i colpi in Under 21, sognando la Serie A (e la Roma)

In avvio di questa stagione, Frattesi è stato prestato dal Sassuolo, proprietario del cartellino, al Monza: in Serie B si sta imponendo con numeri importanti. Sono 5 le reti in 29 presenze, oltre ad un assist. Questa sera, con la maglia dell’Under 21, si è procurato il rigore che è valso il 3-0. Il valore di mercato sta salendo rapidamente, così come le intenzioni del club neroverde di puntare sul classe ’99 nella prossima stagione, provando a ripetere l’operazione Locatelli.

Come Locatelli, anche Frattesi arriva da una big: dalla Roma. Il club giallorosso, però, non ha perso il controllo del calciatore. La Roma possiede il diritto di recompra per il cartellino del giocatore per una cifra sopra i 10 milioni o il 30% dell’eventuale incasso di una cessione.

Sul calciatore, però, ci sono già diversi interessi: diverse squadre di prima fascia potrebbero tentare, già questa estate, di inserirsi per un eventuale blitz da farsi con Sassuolo e Roma. Un’eventuale fase finale al top dell’Europeo di categoria potrebbe accelerare il processo.