Per il Napoli a fine stagione sarà il momento delle grandi valutazioni. Una di queste verrà fatta anche su uno dei centrocampisti azzurri.

In casa Napoli sono tante le valutazione che andranno fatte da qui alla fine della stagione. La direzione tecnica, ad esempi, è uno di quegli aspetti sui quali il club ragionerà a lungo, per capire se ci siano le effettive condizioni per proseguire l’avventura insieme a Gennaro Gattuso. Gli azzurri, da qualche settimana, sembrano finalmente aver trovato il cambio di passo. Dopo settimane in cui si è vista in una squadra quasi involuta, in balia soprattutto dei tanti infortuni che hanno tenuto sotto scatto lo stesso allenatore calabrese, sembra sia cambiato qualcosa.

Pare che con il rientro di vari elementi tra cui Osimhen, Lozano Mertens, la squadra stia riuscendo a trovare la quadra giusta per proseguire la stagione. L’obiettivo, come noto, resta quel quarto posto che vale l’accesso ala prossima Champions League. Eppure, da qui alla fine della stagione non c’è soltanto il futuro dell’allenatore sul quale si stanno addensando le nubi dell’incertezza.

Napoli, Bakayoko ai saluti: tornerà al Chelsea

Tra i giocatori che hanno attirato diverse critiche nel corso degli ultimi mesi c’è anche Tiémoué Bakayoko. Voluto fortemente da Gattuso (per stessa ammissione dell’allenatore), il centrocampista francese ha avuto un avvio di stagione tutto sommato positivo, salvo poi andare incontro ad una sorta di involuzione.

L’errore contro il Sassuolo, che è costato al Napoli il pareggio proprio in extremis al Mapei Stadium, è stato bersagliato a più riprese proprio dai tifosi del Napoli. Buona parte della piazza, almeno da quello che si apprende sui social, non vedrebbe di buon occhio la permanenza del centrocampista.

Di fatto, anche il possibile addio di Gattuso potrebbe indurre anche la società a lasciar andare Bakayoko a cuor leggero. Secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport, tra l’altro, per il francese il futuro sarebbe addirittura già scritto: un ritorno a Londra con benestare da parte del Napoli, che non andrebbe ad opporre resistenza. Una storia che, insomma, pare finirà senza grandi elogi.