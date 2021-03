Dopo ben tredici edizioni allo stadio Olimpico, la finale di Coppa Italia dovrebbe cambiare sede, probabilmente si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Juventus-Atalanta, in programma il prossimo 19 maggio, si disputerà nello stesso teatro in cui Cristiano Ronaldo e compagni il 20 gennaio scorso hanno vinto la Supercoppa contro il Napoli.

Il motivo è soprattutto commerciale, la Regione Emilia Romagna versa 1 milione di euro alla Lega Serie A portando a casa la sponsorizzazione e l’ospitalità dell’evento.

L’idea è accreditarsi come turismo attivo per acquisire immagine positiva, fondamentale per essere competitivi nel mondo che nel corso dei prossimi mesi proverà a mettersi alle spalle la pandemia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il problema di Lazio-Torino per l’Olimpico

L’ufficialità arriverà soltanto dopo la decisione del Consiglio di Lega ma ormai sembra abbastanza scontato che la Coppa Italia emigrerà a Reggio Emilia.

L’unica alternativa sarebbe San Siro perché ci sono due problemi che spingono a lasciare l’Olimpico.

Innanzitutto c’è il possibile recupero di Lazio-Torino non giocata lo scorso 2 marzo a causa delle decisioni dell’Asl di Torino che hanno messo i granata in quarantena e impedito la trasferta a Roma.

Considerando la probabile lunga battaglia legale fino al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni e i turni infrasettimanali, l’idea è di recuperare questa sfida il 19 maggio a pochi giorni dall’ultima giornata di campionato.

LEGGI ANCHE >>> L’Italia parte col piede giusto ma Mancini ha qualcosa da recriminare

Per Lazio-Torino intanto ieri si è tenuta l’udienza presso la Corte Federale d’Appello, il secondo grado di giudizio, ed è atteso per oggi il dispositivo con sentenza.

Da quel momento poi l’Olimpico sarà consegnato alla Uefa che dovrà preparare l’impianto per Italia-Turchia dell’11 giugno, la gara inaugurale degli Europei.

L’ultima finale giocata lontano dall’Olimpico risale al 2007, quando si giocava ancora con il meccanismo dell’andata e del ritorno. Trionfò la Roma di Totti e De Rossi, vincendo 6-2 all’Olimpico contro l’Inter e perdendo poi 2-1 a San Siro.

La Roma ha vinto anche nel 2008 la prima Coppa Italia con finale in gara unica all’Olimpico, anche stavolta l’avversario era l’Inter. I giallorossi vinsero 2-1 con i gol di Mexes e Perrotta mentre per i nerazzurri andò a segno Vitor Hugo Gomes Passos, noto come Pelè.