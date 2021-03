Donnarumma desidera fermamente rinnovare col Milan e lo comunica a Mino Raiola: “Io resto qui, al come pensaci tu”

Importante novità di mercato in casa Milan riportata, in forma di indiscrezione, dal quotidiano ‘La Stampa’. Gigio Donnarumma, il cui contratto è in scadenza fra appena tre mesi, avrebbe infatti comunicato al suo agente Mino Raiola la ferma volontà di continuare a difendere i colori rossoneri.

“Io resto al Milan, alle modalità pensaci tu”: queste, in sintesi, le parole rivolte dal portiere di Castellammare di Stabia al suo procuratore. Le parti, nonostante la trattativa per il rinnovo sia in corso da tempo, non sono ancora riuscite a trovare la quadra.

Donnarumma a Raiola: “Resto al Milan, al come pensaci tu”

I nodi sarebbero molteplici: Raiola avrebbe richiesto infatti al Milan un ingaggio da oltre 10 milioni di euro per il suo assistito, con i rossoneri che non vorrebbero spingersi sopra gli 8.

E nemmeno le altre due richieste dell’agente, una durata del contratto breve (massimo biennale) e l’inserimento di una clausola rescissoria relativamente bassa, avrebbero trovato il favore della dirigenza meneghina.

Intanto le big (dalla Juve al PSG) sarebbero ovviamente alla finestra, considerato il valore del giocatore e la ghiotta opportunità di ingaggiarlo a zero.

Ma la volontà di Donnarumma sembrerebbe essere tutt’altra e potrebbe a questo punto risultare decisiva per definire positivamente la lunga trattativa per il rinnovo. Con la reciproca soddisfazione delle parti, tranne (forse) proprio Mino Raiola.