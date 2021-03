Il Milan cerca un attaccante esterno per la prossima stagione: oltre ad Orsolini piace un giovane talento francese, ex Psg

Il piazzamento Champions da blindare, la bomba rinnovi da disinnescare, ma anche il mercato da portare avanti. Settimane intense in casa Milan: Pioli da sabato tornerà a caccia del piazzamento Champions con i sei punti di distacco dalla quinta che non lasciano tranquilli. I rossoneri mostrano sicurezza e puntano alla rimonta sull’Inter ma servirà prima mettere in cascina punti preziosi per blindare la qualificazione alla prossima Champions.

Anche perché dipenderà da questa anche la soluzione del nodo rinnovi e il prossimo mercato. Sul primo punto non si registrano grandi novità e a novanta giorni dalla fine dei contratti di Donnarumma e Calhanoglu non è una buona notizia. Dal futuro dei due calciatori dipenderanno poi le mosse dei rossoneri che intanto hanno un ruolo già da coprire: quello di esterno destro offensivo. Lì dove Maldini ha messo nel mirino Orsolini del Bologna ma non solo.

Milan, piace Ikoné del Lille: servono trenta milioni

Come si legge su ‘Tuttosport’ c’è Jonathan Ikoné tra gli obiettivi della società rossonera. Ventuno anni, attaccante mancino capace di giocare non soltanto sull’out destro ma anche nelle altre posizioni di attacco, sta facendo bene con il Lille dove si è messo in mostra anche nella doppia sfida contro il Milan.

Cresciuto nelle giovanili del Psg che poi non ha puntato su di lui, vicino in passato anche alla Juventus, Ikoné in questa stagione ha 7 gol e 6 assist in 40 presenze complessive. Un ruolino di marcia che ha attirato l’attenzione degli osservatori del Milan. Per strapparlo al Lille serviranno però almeno trenta milioni di euro, cifra non certo contenuta visto il particolare momento storico. Il Milan ci pensa: per la fascia destra può arrivare Ikoné.