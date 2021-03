In Nigeria-Lesotho, Osimhen sigla il vantaggio poi l’assist per il 2-0: segnali importanti quando manca poco a Juve-Napoli

Victor Osimhen regala sorrisi a Gattuso: nei 75 minuti nei quali è stato impiegato in Nigeria-Lesotho, l’attaccante del Napoli ha messo a referto un gol ed un assist. La prima rete di rapina è arrivata al 22′, con un guizzo ad anticipare il portiere, con un tocco morbido che si infila sull’angolo opposto. Poi, l’assist che chiude i conti per Etebo. Il tecnico Rohr ha deciso di risparmiare qualche minuto: l’attaccante azzurro è uscito al 75′ sostituito da Onuachu, ma i segnali in vista della Juventus, Osimhen ha lanciato segnali precisi.

Sempre nella tornata di qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, è sceso in campo Kalidou Koulibaly nella sfida tra Senegal ed Eswatini terminata sul risultato di 1-1.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Osimhen pronto a Juve-Napoli: Gattuso sorride

Il bomber nigeriano sta ritrovando la condizione migliore dopo tante settimane difficili e gli impegni con la nazionale sono stati importanti per continuare a recuperare fiducia. Gl infortuni ed il Covid hanno condizionato il rendimento del calciatore più costoso della storia del Napoli.

LEGGI ANCHE >>> “Ecco chi sarà il prossimo allenatore del Napoli”

Il leggero infortunio patito da Dries Mertens in Nazionale, quasi certamente, consegnerà ad Osimhen la maglia da titolare anche nella gara contro il Crotone di sabato. Sarà, ovviamente, anche la partita contro i pitagorici a determinare quelle che saranno le scelte di Gattuso per il match con la Juve. Quella di mercoledì 7 aprile sarà match fondamentale per l’assegnazione per un posto Champions, in una corsa che vede coinvolte Napoli e Juventus.