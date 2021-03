L’organizzazione Together for Life vuole raccogliere fondi dall’asta della fascia lanciata via da Ronaldo in Serbia-Portogallo

Il di Cristiano Ronaldo, quello di gettar via la fascia durante Serbia-Portogallo, ha fatto il giro del mondo. La reazione furente di CR7 in diretta tv dopo l’annullamento di un gol visibilmente regolare nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 (il VAR non è disponibile in queste competizioni) non è stata digerito dal lusitano. Il pallone era entrato, l’assenza anche della Gol Line Tecnology ha fatto il resto. Il 7 della Juventus ha scaraventato via il simbolo della leadership della nazionale del suo paese: in molti, come lo stesso ct Santos hanno giustificato il gesto e la rabbia. Uno scatto d’ira che ha fatto il giro del web in pochi minuti ed ha visto in tanti ad esprimersi sul gesto, sottolineando la grande importanza di ogni atto di un campione come Ronaldo. Ora, si torna a parlare di questa fascia.