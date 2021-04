A fine stagione il Napoli cambierà allenatore? Il futuro di Gennaro Gattuso è tutto da scrivere. Intanto spunta Alessio Dionisi.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis cambierà pelle a fine stagione? Nulla è ancora scritto. Tutto è legato al piazzamento in classifica generale di Serie A della squadra a fine stagione. In ogni caso, però, più di una volta Gennaro Gattuso è sembrato essere in bilico. La sua panchina, ad inizio 2021, ha iniziato a scottare troppo. Proprio per questo la società partenopea ha iniziato a sondare il terreno per il successore del tecnico calabrese.

Prossimo allenatore Napoli, spunta Alessio Dionisi

Secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’, è Alessio Dionisi il nuovo nome finito sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore dell’Empoli, capolista in Serie B, è l’ultimo dei candidati finiti nel mirino dei partenopei. Anzi, il suo nome è il più credibile alla panchina per la prossima stagione.

Per l’emittente, Dionisi è in pole position per dirigere gli allenamenti della prossima stagione a Castel Volturno. L’unico dubbio è quello legato alla qualificazione in Champions League del Napoli. Qualora gli azzurri finissero nell’Europa che conta, ADL potrebbe sondare il terreno per un tecnico già pronto e sicuramente più esperto. In questo caso il nome di Paulo Fonseca della Roma resta vivo più che mai.