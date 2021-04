L’Uefa si è espressa attraverso un comunicato, in cui comunica la rimozione del limite di capienza degli stadi al 30%.

Il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito oggi in videoconferenza per prendere decisioni importanti, anche e soprattutto in merito al ritorno del pubblico negli stadi.

Al termine della riunione l’Uefa ha dichiarato, per mezzo di un comunicato, la revisione di alcune regole fissate il primo ottobre 2020: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha rivisto la decisione dell’1 ottobre 2020 che consentiva il ritorno degli spettatori alle partite UEFA fino al 30% della capienza dello stadio. Il Comitato ha deciso che, alla luce dell’eterogenea situazione epidemiologica nelle 55 federazioni UEFA, tale limite non è più necessario e la decisione sul numero di spettatori consentiti deve essere di esclusiva responsabilità delle autorità locali/nazionali competenti”.

Le regole Uefa non cambiano per i tifosi in trasferta

Il limite del 30% della capienza imposto dalla federazione europea è dunque rimosso, ma ciò non significa che le porte degli stadi siano pronte a essere riaperte, soprattutto per i tifosi ospiti, per i quali l’ostracismo rimane in vigore, almeno fino alle finali di Champions League ed Europa League: “Tuttavia, alla luce delle restrizioni di viaggio tuttora in corso e per attuare misure ragionevoli e responsabili di riduzione dei rischi correlati alla pandemia di COVID-19, il Comitato Esecutivo ha deciso di confermare la decisione dell’1 ottobre 2020 e di non consentire ai tifosi ospiti di assistere alle partite UEFA. Il provvedimento è valido fino a prima delle finali delle competizioni per club che si svolgeranno a maggio 2021. I requisiti sanitari minimi della UEFA per il ritorno degli spettatori sono stati emendati in base alla nuova decisione, che entra in vigore da domani”.

Il cambio di direzione è però evidente ed in linea con la richiesta da parte dell’Uefa di comunicazioni sulla disponibilità da parte delle nazioni ospitanti ad accogliere nei propri stadi i tifosi per la prossima edizione dei Campionati Europei, nazioni fra cui figura l’Italia.