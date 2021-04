Punto interrogativo sui rinnovi di Buffon e Chiellini. La Juventus valuterà nelle prossime settimane se dire addio ai due veterani o proporgli un rinnovo contrattuale per un’altra stagione

Dubbi, ipotesi e punti di domanda: quale sarà il futuro di Chiellini e Buffon? La Juventus deciderà se offrire ai due veterani il rinnovo contrattuale per un’altra stagione, o se mettere la parola fine all’ultima parte di storia recente del club bianconero. Per quel che riguarda Chiellini, i continui infortuni starebbero facendo riflettere il capitano bianconero sul da farsi: la sua decisione potrebbe arrivare prima, o subito dopo l’Europeo. Discorso diverso per Buffon: le riserve sul suo futuro potrebbero sciogliersi già nelle prossime settimane.

Per il portiere bianconero continuano anche alcune indiscrezioni su un possibile trasferimento in un altro club dove Buffon potrebbe recitare il ruolo di portiere titolare. Un’idea che l’ex PSG potrebbe prendere ancora in seria considerazione. Detto questo, non è escluso che il diretto interessato mediti anche sull’immediato addio al calcio con un ruolo da dirigente all’interno della Juventus.

Rinnovi Chiellini e Buffon: il piano di mercato della Juventus

L’agente di Chiellini, nelle scorse ore, ha confermato la volontà di Chiellini di proseguire la sua carriera da giocatore. Addio al calcio ancora lontano, quindi. Il procuratore ha così ammesso ai microfoni di “Sky Sport”: “Al momento non c’è nessun sentore sul fatto che possa smettere. Il presidente Agnelli in persona ha sempre parlato di futuro direttamente con lui, ma ora c’è solo estrema concentrazione sul finale di stagione”.

La sensazione è che la Juventus potrebbe gettare le basi per una totale rifondazione e rivoluzione. Spazio a giocatori più giovani e un ridimensionamento degli ingaggi: tutto verrà valutato al termine della stagione insieme ai rinnovi di Buffon e Chiellini.