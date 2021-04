Il calciomercato della Lazio potrebbe partire dall’addio di Strakosha e dall’assalto biancoceleste a un nuovo estremo difensore. Verso l’addio anche Reina: retroscena e dettagli

Il calciomercato della Lazio partirà dalla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Strakosha potrebbe lasciare i biancocelesti dopo una stagione vissuta ai margini in favore di Reina. I capitolini potrebbero incassare circa 25-30 milioni dalla cessione dell’estremo difensore e puntare all’assalto di un nuovo portiere. Come rivelato da “Sportmediaset” la Lazio potrebbe puntare con forte decisione su Montipò, autore di un’ottima stagione con la maglia del Benevento.

Un affare che potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi e che potrebbe spingere Strakosha verso una nuova avventura. Il portiere biancoceleste piace a diverse squadre della Premier League, ma attenzione anche alle sirene dalla Liga. Più complicato un interessamento dell’Atalanta, così come quello di Inter e Milan. Non è escluso che la Lazio punti dritta su Montipò, ma trattenendo a Roma anche Reina.

Calciomercato Lazio, Montipò obiettivo concreto: cosa cambierà in attacco

Affondo deciso su Montipò e addio a Strakosha, ma attenzione anche alle possibili novità per quel che riguarda il reparto offensivo. Conferma totale per Immobile, mentre la Lazio potrebbe ascoltare le offerte per Correa e Milinkovic-Savic. Il primo ha una valutazione di circa 45 milioni di euro, il secondo di circa 55-60 milioni. Entrambi piacciono alla Juventus, ma difficilmente i bianconeri apriranno a un’affare basato esclusivamente su un’offerta cash.

Da valutare anche il futuro di Caicedo: l’attaccante biancoceleste potrebbe decidere di lasciare la Lazio per giocare con maggiore continuità. La Fiorentina osserva interessata, ma resta forte anche l’interesse dell’Inter, pronta a utilizzare l’attaccante nei panni di vice Lukaku.