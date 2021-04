Il centrocampista colombiano Fredy Guarin è stato arrestato dopo una fuoriosa lite familiare: l’ex Inter avrebbe aggredito anche un poliziotto

Una violenta rissa familiare è costata l’arresto a Fredy Guarin. Il centrocampista, che in passato ha vestito la maglia dell’Inter, è stato bloccato dalle autorità colombiane.

Dell’episodio è stato reso pubblico pure un video che testimonia la lite parecchio accesa in cui Guarin sembra essere sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito dalla polizia di Medellin.

Il centrocampista 34enne (compirà 35 anni il prossimo 30 giugno) è finito pertanto in un grosso guaio. La notizia sta chiaramente facendo molto clamore e in poco tempo ha fatto il giro del pianeta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Guarin arrestato in Colombia: ha aggredito il padre e un poliziotto

Il calciatore ex Inter ha aggredito inizialmente il padre e poi anche alcune persone a lui vicine prima dell’intervento della polizia. A raccontare l’accaduto in maniera approfondita è stato il responsabile delle forze dell’ordine Jorge Luis Vargas. Durante in una conferenza stampa, quest’ultimo ha riferito i dettagli della scena: “Siamo intervenuti dopo aver ricevuto una telefonata in cui ci informavano di un episodio di violenza domestica in cui era coinvolto Fredy Guarin. La polizia si è diretta all’interno della casa in cui il calciatore è stato protagonista di un litigio con i suoi genitori. Siamo in contatto con l’accusa e i medici per avere una diagnosi e agire in norma al codice nazionale di sicurezza e convivenza”.

Il membro della polizia locale ha poi rivolto anche un messaggio ai colombiani: “I genitori hanno richiesto il nostro intervento. Invitiamo i colombiani all’uso moderano di sostante che sono in grado di creare dipendenza”. Inoltre Guarin avrebbe anche ferito un poliziotto. Un breve video dell’episodio è diventato già virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Momento24 (@momento24_)

LEGGI ANCHE >>> “Ma cosa dicono? È una bugia”: Lautaro esplode sui social

Guarin è tornato in Colombia all’inizio di quest’anno, qualche mese dopo la fine del suo rapporto con il Vasco da Gama. In Brasile era invece arrivato nel 2019 al termine della precedente esperienza in Cina, allo Shanghai Shenhua. In nerazzurro, il colombiano ha militato tra il 2012 e l’inizio del 2016.